Запоріжжя: у Кам’янці окупанти перемістили особовий склад підрозділів, згорнули блокпости та комендатуру

Цитата

«За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області.

Доповнення

Освітяни у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл.