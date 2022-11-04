Запоріжжя: у Кам’янці окупанти перемістили особовий склад підрозділів, згорнули блокпости та комендатуру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В населеному пункті Кам’янка Запорізької області, російські окупанти перемістили особовий склад своїх підрозділів, згорнули блокпости та комендатуру. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«За наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області, противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області.
Доповнення
Освітяни у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області, які раніше пішли на співпрацю з російськими окупаційними військами, тікають зі шкіл.