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Запорожье: в Каменке оккупанты переместили личный состав подразделений, свернули блокпосты и комендатуру

Киев • УНН

 • 200937 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В населенном пункте Каменка Запорожской области, российские оккупанты переместили личный состав своих подразделений, свернули блокпосты и комендатуру. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области, противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области.

Дополнение

Педагоги во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, ранее пошедшие на сотрудничество с русскими оккупационными войсками, убегают из школ.

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