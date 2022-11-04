Запорожье: в Каменке оккупанты переместили личный состав подразделений, свернули блокпосты и комендатуру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В населенном пункте Каменка Запорожской области, российские оккупанты переместили личный состав своих подразделений, свернули блокпосты и комендатуру. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области, противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру», - говорится в сообщении.
Сообщается также, что отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области.
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Педагоги во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, ранее пошедшие на сотрудничество с русскими оккупационными войсками, убегают из школ.