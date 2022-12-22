Заперечував злочини росіян у Бучі: римо-католицькому священнику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Настоятелю парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви повідомили про підозру у заперечуванні злочинів російських окупантів у Бучі. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі.
Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.
«Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України», - інформує СБУ.
Окрім того, досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Доповнення
Очільник спецслужби Василь Малюк повідомляв, що проти церковників відкрито понад 50 кримінальних проваджень, оголошено про підозри 19.
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.