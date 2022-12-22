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Отрицал преступления россиян в Буче: римско-католическому священнику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 367709 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Настоятелю прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви сообщили о подозрении в отрицании преступлений российских оккупантов в Буче. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности. Он публично оправдывал вооруженную агрессию россии и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в своих «речах» перед верующими священник называл «постановкой» факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче.

Кроме этого настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона.

«Фигурант дела уведомлен о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины», - информирует СБУ.

Кроме того, досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Дополнение

Глава спецслужбы Василий Малюк сообщал, что против церковников открыто более 50 уголовных производств, объявлено о подозрениях 19.

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

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