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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Понад 50 проваджень відкрито проти церковників, оголошено 19 підозр - очільник СБУ

Понад 50 проваджень відкрито проти церковників, оголошено 19 підозр - очільник СБУ

Київ • УНН

 • 409219 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Щодо церковників відкрито понад 50 кримінальних проваджень, оголошено про підозри 19. Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю одному з телеканалів, коментуючи ситуацію навколо церков та священників московського патріархату, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У нас понад 50 кримінальних проваджень на сьогодні, 19 підозр, 5 вироків судів. Тобто, людина яка є порушником закону, в її діях є склад відповідного злочину, ми її документуємо та притягуємо до відповідальності. Наявність духовного сану жодним чином нами не сприймається. Не пом'якшуючи обставини, не обтяжуючі», - розповів Малюк.

Він зазначив, що це середовище - сприятливе для функціонування ворожої резидентури.

«Коли щупальця проникають у всі напрямки по Україні, то це один із дуже актуальних напрямків. Наше завдання максимально швидко та якісно вичистити це середовище», - сказав він.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

Священнику Києво-Печерської Лаври, який під час богослужіння прославляв "русский мир", повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії росії проти України.

Українські Національні Новини

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