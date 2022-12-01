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Прославляв на богослужінні "русский мир": священнику з Лаври оголосили підозру

Прославляв на богослужінні "русский мир": священнику з Лаври оголосили підозру

Київ • УНН

 • 971423 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Священнику Києво-Печерської Лаври, який під час богослужіння прославляв "русский мир", повідомили про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії росії проти України. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram СБУ.

Цитата

"Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русский мир". У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями", – ідеться  у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, цих осіб підозрюють у здійсненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Нагадаємо

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі.

22 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Лаври.

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