Прославлял на богослужении "русский мир": священнику из Лавры объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Священнику Киево-Печерской Лавры, который во время богослужения прославлял "русский мир", сообщили о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии россии против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram СБУ.
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"Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир". В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его союзников, которые принимали участие в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, эти лица подозреваются в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).
Напомним
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре.
22 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Лавры.