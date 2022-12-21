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Более 50 производств открыто против церковников, объявлено 19 подозрений - руководитель СБУ

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Относительно церковников открыто более 50 уголовных производств, объявлено о подозрениях 19. Об этом рассказал руководитель спецслужбы Василий Малюк в интервью одному из телеканалов, комментируя ситуацию вокруг церквей и священников московского патриархата, передает корреспондент УНН.

Цитата

«У нас более 50 уголовных производств на сегодня, 19 подозрений, 5 приговоров судов. То есть человек, который является нарушителем закона, в его действиях есть состав соответствующего преступления, мы его документируем и привлекаем к ответственности. Наличие духовного сана никоим образом не воспринимается. Не смягчая обстоятельства, не отягчая», - рассказал Малюк.

Он отметил, что эта среда – благоприятна для функционирования враждебной резидентуры.

«Когда щупальца проникают во все направления по Украине, то это одно из самых актуальных направлений. Наша задача максимально быстро и качественно вычистить эту среду", - сказал он.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

Священнику Киево-Печерской Лавры, который во время богослужения прославлял "русский мир", сообщили о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии россии против Украины.

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