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Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились майже на 3%

Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились майже на 3%

Київ • УНН

 • 6122 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 2,8%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 25 червня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 912 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 18 червня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 966,6 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 54,6 тисяч тонн або на 2,8%.

Нагадаємо, собівартість тонни вугілля на деяких державних шахтах на сьогодні становить більше 18 тис. грн.

Українські Національні Новини

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