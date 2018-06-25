Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились майже на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 2,8%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 25 червня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 912 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 18 червня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 966,6 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 54,6 тисяч тонн або на 2,8%.
Нагадаємо, собівартість тонни вугілля на деяких державних шахтах на сьогодні становить більше 18 тис. грн.