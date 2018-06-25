Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ уменьшились почти на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 2,8%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 25 июня 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 912 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 18 июня на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 966,6 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 54,6 тысяч тонн или на 2,8%.
Напомним, себестоимость тонны угля на некоторых государственных шахтах сегодня составляет более 18 тыс. грн.