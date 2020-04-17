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Запаси газу у ПСГ України перевищили 16 млрд куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 квітня збільшився до 16,054 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 24,14 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби відібрано 0,08 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 15 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,36 млн куб. м, з Угорщини - 15,01 млн куб. м, з Польщі - 3,68 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась у порівнянні з місяцем раніше на 14%.

Українські Національні Новини

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