Запах гару чуємо досі: жителі села Чабанське на Одещині повернулися у відновленні домівки, але жахи атаки рф не забули

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чотири місяці тому село Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області опинилося під нищівним ракетним ударом рф. Майже усе село постраждало - власники 69 будинків, а це більше 100 людей, в мить залишилися буквально без даху над головою. Про свою ситуацію сьогодні вони розповіли у коментарі УНН.