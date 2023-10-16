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Запах гару чуємо досі: жителі села Чабанське на Одещині повернулися у відновленні домівки, але жахи атаки рф не забули

Київ • УНН

 • 613117 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Чотири місяці тому село Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області опинилося під нищівним ракетним ударом рф. Майже усе село постраждало - власники 69 будинків, а це більше 100 людей, в мить залишилися буквально без даху над головою. Про свою ситуацію сьогодні вони розповіли у коментарі УНН.

Запах гару чуємо досі: жителі села Чабанське на Одещині повернулися у відновленні домівки, але жахи атаки рф не забули

Деталі

Було гучно і дуже страшно, згадує ніч проти 10 червня жителька села Валентина Костюк.

«Я була вдома. Спала. І десь о першій ночі прокинулася від сильного удару.

Удар був настільки сильний, що в будинку повилітали вікна. Вхідні двері – добротні, лишилися моїй родині від батьків, теж вилетіли. Стояло таке страшне полум’я і заграва… І запах гару, який чути певно по сьогоднішній день», - ділиться спогадами Костюк.

14 червня із робочим візитом в Чабанське прибув голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На місці вже працював оперативний штаб, волонтери та місцева влада надавали допомогу постраждалим.

«Найголовнішим завданням є відбудова пошкоджених будинків та забезпечення житлом мешканців села, будинки котрих не підлягають відновленню. Область вже забезпечує фінансування нагальних потреб», - заявив Кіпер, додаючи, що до холодів люди мають повернутися у свої домівки.

З плином чотирьох місяців майже всі будинки села Чабанське були відновлені. Коштом обласного бюджету, територіальних громад і з допомогою Міжнародної організації ООН. 

«Будинок мені відновили. Дах поміняли - весь шифр, вікна, двері. Все зробили, за що я звісно вдячний», - коментує житель села Чабанське Віталій Тихопалов.

Загалом на відновлювальні роботи витрачено 7 млн грн. Ще на 3 млн грн планується придбання будинків людям, чиї домівки зруйновано вщент.

«Практично - лишилося чотири об'єкти, їх доопрацьовують. Решта – відремонтовані. Все зробили - дахи, фасади, утеплення, вікна. Жителі задоволені.

Окрім відновлення будинків ззовні вони отримали гроші по єВідновленню – і роблять ремонт всередині житла», - розповіла представник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської РДА.

Нагадаємо, паралельно з відбудовою власного регіону Одещина допомагає Херсонщині у відновленні житла для людей.

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