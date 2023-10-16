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Запах гари слышим до сих пор: жители села Чабанское в Одесской области вернулись в восстановлении дома, но ужасы атаки рф не забыли

Киев • УНН

 • 613117 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Четыре месяца назад село Чабанское Белгород-Днестровского района Одесской области оказалось под сокрушительным ракетным ударом рф. Почти все село пострадало - владельцы 69 домов, а это более 100 человек, в момент остались буквально без крыши над головой. О своей ситуации сегодня они рассказали в комментарии УНН.

Запах гари слышим до сих пор: жители села Чабанское в Одесской области вернулись в восстановлении дома, но ужасы атаки рф не забыли

Детали

Было громко и очень страшно, вспоминает ночь на 10 июня жительница села Валентина Костюк.

«Я была дома. Спала. И где-то в час ночи проснулась от сильного удара.

Удар был настолько сильный, что в доме повылетали окна. Входные двери – добротные, оставшиеся моей семье от родителей, тоже вылетели. Стояло такое страшное пламя и зарево… и запах гари, который слышен вероятно по сегодняшний день», - делится воспоминаниями Костюк.

14 июня с рабочим визитом в Чабанское прибыл глава Одесской ОВА Олег Кипер. На месте уже работал оперативный штаб, волонтеры и местные власти оказывали помощь пострадавшим.

«Главной задачей является восстановление поврежденных домов и обеспечение жильем жителей села, дома которых не подлежат восстановлению. Область уже обеспечивает финансирование насущных потребностей», - заявил Кипер, добавляя, что до холодов люди должны вернуться в свои дома.

С течением четырех месяцев почти все дома села Чабанское были восстановлены. За счет областного бюджета, территориальных громад и с помощью Международной организации ООН. 

«Дом мне восстановили. Крышу поменяли - весь шифер, окна, двери. Все сделали, за что я конечно благодарен», - комментирует житель села Чабанское Виталий Тихопалов.

Всего на восстановительные работы потрачено 7 млн грн. Еще на 3 млн грн планируется приобретение домов людям, чьи дома разрушены до основания.

«Практически - осталось четыре объекта, их дорабатывают. Остальные – отремонтированы. Все сделали - крыши, фасады, утепление, окна. Жители довольны.

Кроме восстановления домов снаружи они получили деньги по єВідновленню – и делают ремонт внутри жилья», - рассказала представитель отдела градостроительства, архитектуры, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Белгород-Днестровской РГА.

Напомним, параллельно с восстановлением собственного региона Одесская область помогает Херсонщине в восстановлении жилья для людей.

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