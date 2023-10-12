Люди повернулися у свої домівки: Кіпер про відновлення села Чабанське на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про хід відновлення села Чабанське Білгород-Дністровського району, передає УНН.
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Чабанське постраждало внаслідок нищівного ракетного удару рф чотири місяці тому, нагадав Кіпер. І додав, що внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали одразу 69 домоволодінь. А це - майже все село, більшість жителів якого - залишилися «без даху над головою», розповів Кіпер.
«Ліквідувати наслідки взялися невідкладно, аби до холодів люди могли повернутися у свої домівки. Коштом обласного бюджету, територіальних громад і з допомогою Міжнародної організації ООН відновили майже всі будинки.
Водночас 12 власників житла отримали грошову допомогу в рамках програми «є-відновлення»на внутрішні ремонти. Власники 2-х зруйнованих будинків вирішили скористатися житловими сертифікатами», - інформує він.
Очільник ОВА додав, що на відновлювальні роботи витрачено 7 млн грн, ще на 3 млн грн планується придбання будинків людям, чиї домівки зруйновано вщент.
«На даний час тривають роботи по відновленню чотирьох будинків, а саме: утеплення фасадів, облаштування загороджувальних конструкцій», - зазначив він.
Нагадаємо, на початку червня 2023 року через атаку ворога було пошкоджено понад півсотні приватних будинків села Чабанське Білгород-Дністровського району.
За даними Одеської обласної прокуратури, в селі постраждало шість людей, серед яких двоє дітей п’яти та дванадцяти років.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в свою чергу, запевнив, що всім постраждалим внаслідок нічної атаки жителям Білгород-Дністровського району надана медична допомога, людям із зруйнованих будинків запропоноване розселення, організовано гаряче харчування. І пообіцяв, що після розбору завалів та проведення необхідних експертиз помешкання, що підлягають оновленню, будуть відремонтовані.