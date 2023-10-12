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Люди вернулись в свои дома: Кипер о восстановлении села Чабанское в Одесской области

Люди вернулись в свои дома: Кипер о восстановлении села Чабанское в Одесской области

Киев • УНН

 • 384612 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о ходе восстановления села Чабанское Белгород-Днестровского района, передает УНН.

Детали

Чабанское пострадало в результате сокрушительного ракетного удара рф четыре месяца назад, напомнил Кипер. И добавил, что в результате обстрелов повреждения получили сразу 69 домовладений. А это - почти все село, большинство жителей которого - остались «без крыши над головой», рассказал Кипер.

«Ликвидировать последствия взялись безотлагательно, чтобы до холодов люди могли вернуться в свои дома. За счет областного бюджета, территориальных громад и с помощью Международной организации ООН восстановили почти все дома.

В то же время 12 владельцев жилья получили денежную помощь в рамках программы «е-восстановление»на внутренние ремонты. Владельцы 2-х разрушенных домов решили воспользоваться жилищными сертификатами», - информирует он.

Глава ОГА добавил, что на восстановительные работы потрачено 7 млн грн, еще на 3 млн грн планируется приобретение домов людям, чьи дома разрушены до основания.

«В настоящее время продолжаются работы по восстановлению четырех домов, а именно: утепление фасадов, обустройство ограждающих конструкций», - отметил он.

Напомним, в начале июня 2023 года из-за атаки врага было повреждено более полусотни частных домов села Чабанское Белгород-Днестровского района.

По данным Одесской областной прокуратуры, в селе пострадало шесть человек, среди которых двое детей пяти и двенадцати лет.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в свою очередь, заверил, что всем пострадавшим в результате ночной атаки жителям Белгород-Днестровского района оказана медицинская помощь, людям из разрушенных домов предложено расселение, организовано горячее питание. И пообещал, что после разбора завалов и проведения необходимых экспертиз помещения, подлежащие обновлению, будут отремонтированы.

Украинские Национальные Новости

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