Замість святкування черга за тарілкою каші: Андрющенко показав, як "відзначають" Святвечір у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram оприлюднив фотографії, де люди стоять в довгій черзі, аби отримати тарілку гарячої каші, передає УНН.
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«Маріупольский Сочельник тепер так. В черзі на тисячу людей за тарілкою гарячої каши. Бог покинув це місто з приходом росіян», – написав Андрющенко.
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Нагадаємо
Лівобережжя тимчасово захопленого Маріуполя більше немає фізично. Російські загарбники перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса.