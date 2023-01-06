Замість святкування черга за тарілкою каші: Андрющенко показав, як "відзначають" Святвечір у Маріуполі

Цитата

«Маріупольский Сочельник тепер так. В черзі на тисячу людей за тарілкою гарячої каши. Бог покинув це місто з приходом росіян», – написав Андрющенко.

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Нагадаємо

Лівобережжя тимчасово захопленого Маріуполя більше немає фізично. Російські загарбники перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса.