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Замість святкування черга за тарілкою каші: Андрющенко показав, як "відзначають" Святвечір у Маріуполі

Київ • УНН

 • 640003 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram оприлюднив фотографії, де люди стоять в довгій черзі, аби отримати тарілку гарячої каші, передає УНН.

Замість святкування черга за тарілкою каші: Андрющенко показав, як "відзначають" Святвечір у Маріуполі

Цитата

«Маріупольский Сочельник тепер так. В черзі на тисячу людей за тарілкою гарячої каши. Бог покинув це місто з приходом росіян», – написав Андрющенко.

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Нагадаємо

Лівобережжя тимчасово захопленого Маріуполя більше немає фізично. Російські загарбники перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса.

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