Вместо празднования очередь за тарелкой каши: Андрющенко показал, как "отмечают" Сочельник в Мариуполе

Цитата

«Мариупольский Сочельник теперь так. В очереди на тысячу человек за тарелкой горячей каши. Бог покинул этот город с приходом русских», – написал Андрющенко.

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Напомним

Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису.