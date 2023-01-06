Вместо празднования очередь за тарелкой каши: Андрющенко показал, как "отмечают" Сочельник в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram обнародовал фотографии, где люди стоят в длинной очереди, чтобы получить тарелку горячей каши, передает УНН.
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«Мариупольский Сочельник теперь так. В очереди на тысячу человек за тарелкой горячей каши. Бог покинул этот город с приходом русских», – написал Андрющенко.
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Напомним
Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису.