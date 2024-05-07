"Замінування" будівлі Рівненської ОДА та облради: вибухівку не знайшли
Київ • УНН
Після анонімного повідомлення про замінування будівель Рівненської облдержадміністрації та обласної ради вибухових пристроїв не виявлено, робота будівель відновлена.
Вибухонебезпечних предметів в будівлі Рівненської ОДА та облради не виявили. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
Спецслужби завершили обстеження будівлі облдержадміністрації та облради. Вибухонебезпечних предметів не виявили...Повертаємося до роботи
Доповнення
Раніше він повідомляв, що сьогодні надійшов анонімний дзвінок про нібито замінування будівлі.
У березні 2024 року у будівлі Рівненської облдержадміністрації спецслужби вже шукали вибухівку. Тоді нічого не виявили.