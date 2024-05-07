"Заминирование" здания Ривненской ОГА и облсовета: взрывчатку не нашли

Взрывоопасных предметов в здании Ровенской ОГА и облсовета не обнаружили. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.

Спецслужбы завершили обследование здания облгосадминистрации и облсовета. Взрывоопасных предметов не обнаружили...Возвращаемся к работе - написал Коваль в Telegram.

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Ранее он сообщал, что сегодня поступил анонимный звонок о якобы минировании здания.

В марте 2024 года в здании Ровенской облгосадминистрации спецслужбы уже искали взрывчатку. Тогда ничего не обнаружили.