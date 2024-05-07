У будівлі Рівненської ОДА та облради шукають вибухівку, працівників евакуюють

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі ОДА та облради, передає УНН.

"Знову надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради. Згідно з протоколом - евакуюємо працівників.Спеціальні служби проведуть обстеження приміщень", - написав Коваль у Telegram.

Про результат перевірки голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

"Замінування" Рівненської ОДА: вибухівку не знайшли