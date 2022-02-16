8 лютого на кількох полігонах бойової підготовки військові Збройних сил України тренувалися на танках давати відсіч умовному противнику.
Заметіль-2022: показали відео навчань бойової авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в межах командно-штабного навчання Збройних сил України "Заметіль-2022" тактична авіація Повітряних сил ЗС відпрацювала удари по танкових колонах умовного противника. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно завдали щонайменше з трьох аеродромів ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.
Як зазначили, використовували авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.
"Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено!" — написали у штабі ЗСУ.
Нагадаємо
10 лютого опублікували перше відео командно-штабних навчань ЗСУ "Заметіль-2022".
Навчання триватимуть протягом лютого на визначених військових полігонах на всій території України.
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