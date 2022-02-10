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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Заметіль-2022": з'явилося відео командно-штабних навчань ЗСУ

"Заметіль-2022": з'явилося відео командно-штабних навчань ЗСУ

Київ • УНН

 • 20700 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Зараз в Україні тривають командно-штабні навчання ЗСУ “Заметіль-2022”. Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook поділилося відео з тренуваннями українських військових, інформує УНН.

Деталі

"Військові маневри є продовженням оперативного збору з керівним складом командування, представниками органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки, що мають на меті підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними у ході ведення операції сил оборони", — зазначив командувач об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

За його словами, командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого на визначених військових полігонах на всій території України. 

"По завершенню навчань має бути досягнена злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України та інших складових сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах-членах НАТО", — додав Наєв.

Нагадаємо

8 лютого на кількох полігонах бойової підготовки військові Збройних сил України тренувалися на танках давати відсіч умовному противнику.

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