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15 марта, 19:03 • 106251 просмотра

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15 марта, 13:44 • 142256 просмотра

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"Метель-2022": появилось видео командно-штабных учений ВСУ

"Метель-2022": появилось видео командно-штабных учений ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сейчас в Украине продолжаются командно-штабные учения ВСУ “Метель-2022”. Командование Объединенных сил ВС Украины в Facebook поделилось видео с тренировками украинских военных, информирует УНН.

Детали

"Военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности, имеющих целью поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции сил обороны", - отметил командующий объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

По его словам, командно-штабные учения продлятся в течение февраля на определенных военных полигонах на всей территории Украины.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", — добавил Наев.

Напомним

8 февраля на нескольких полигонах боевой подготовки военные Вооруженных сил Украины тренировались на танках давать отпор условному противнику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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