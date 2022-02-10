"Метель-2022": появилось видео командно-штабных учений ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сейчас в Украине продолжаются командно-штабные учения ВСУ “Метель-2022”. Командование Объединенных сил ВС Украины в Facebook поделилось видео с тренировками украинских военных, информирует УНН.
Детали
"Военные маневры являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности, имеющих целью поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции сил обороны", - отметил командующий объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.
По его словам, командно-штабные учения продлятся в течение февраля на определенных военных полигонах на всей территории Украины.
"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", — добавил Наев.
Напомним
8 февраля на нескольких полигонах боевой подготовки военные Вооруженных сил Украины тренировались на танках давать отпор условному противнику.