Метель-2022: показали видео учений боевой авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На авиационном полигоне Повурск в Волынской области в рамках командно-штабного учения Вооруженных сил Украины "Метель-2022" тактическая авиация Воздушных сил ВС отработала удары по танковым колоннам условного противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Истребители Су-27 и Миг-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно нанесли по меньшей мере с трех аэродромов ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.
Как отметили, использовали авиационные средства поражения различных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.
"Командующий Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков, ведь все цели уничтожены!"- написали в штабе ВСУ.
Напомним
10 февраля опубликовали первое видео командно-штабных учений ВСУ "Метель-2022".
Учения будут продолжаться в течение февраля на определенных военных полигонах по всей территории Украины.
Добавим
8 февраля на нескольких полигонах боевой подготовки военные Вооруженных сил Украины тренировались на танках давать отпор условному противнику.