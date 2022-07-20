Залужний обговорив з начальником штабу ЗС Франції оперативну обстановку на фронті

Цитата

“Сьогодні також поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Поділився інформацією щодо оперативної обстановки та подякував за допомогу у війні з росією”, – написав Залужний.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних Сил України сьогодні також провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.