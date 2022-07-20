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Залужний обговорив з начальником штабу ЗС Франції оперативну обстановку на фронті

Залужний обговорив з начальником штабу ЗС Франції оперативну обстановку на фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Про це він повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні також поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Поділився інформацією щодо оперативної обстановки та подякував за допомогу у війні з росією”, – написав Залужний.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних Сил України сьогодні також провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Українські Національні Новини

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