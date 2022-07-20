Залужний обговорив з начальником штабу ЗС Франції оперативну обстановку на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Про це він повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні також поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Поділився інформацією щодо оперативної обстановки та подякував за допомогу у війні з росією”, – написав Залужний.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних Сил України сьогодні також провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.