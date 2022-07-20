Залужный обсудил с начальником штаба ВС Франции оперативную обстановку на фронте

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“Сегодня также пообщался по телефону с Начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Поделился информацией об оперативной обстановке и поблагодарил за помощь в войне с россией”, – написал Залужный.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сегодня также провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.