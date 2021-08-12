Залишаємо “совковість” у минулому: Таран каже, парад на День Незалежності відрізнятиметься від радянських
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Цього року на 30-ту річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, якого цитують у Міноборони, інформує УНН.
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“Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість“ у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування і зокрема військового параду, як окремого елементу, цього святкування на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності НАТОвським стандартам”, — заявив Андрій Таран під час репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП "Антонов".
Деталі
Також міністр оборони повідомив, що у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках — це учасники бойових дій. А також він наголосив, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.
Доповнення
3 серпня у столиці на злітній смузі ДП “Антонов” провели першу репетицію параду до Дня Незалежності. З’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.
18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності, передбачені масштабні перекриття руху транспорту.
У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше ніж 5 тисяч особового складу та 400 одиниць озброєння та техніки.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.