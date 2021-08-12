На злітній смузі "Антонова" чергова репетиція параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На злітній смузі ДП “Антонов” у Києві відбувається чергова репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України, пише УНН.
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3 серпня у столиці на злітній смузі ДП “Антонов” провели першу репетицію параду до Дня Незалежності. З’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.
18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності, передбачені масштабні перекриття руху транспорту.
У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше ніж 5 тисяч особового складу та 400 одиниць озброєння та техніки.
Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.