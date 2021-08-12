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На злітній смузі "Антонова" чергова репетиція параду до Дня Незалежності

На злітній смузі "Антонова" чергова репетиція параду до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 24483 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. На злітній смузі ДП “Антонов” у Києві відбувається чергова репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України, пише УНН.

Додамо

3 серпня у столиці на злітній смузі ДП “Антонов” провели першу репетицію параду до Дня Незалежності. З’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.

18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності, передбачені масштабні перекриття руху транспорту.

У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, 24 серпня, вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше ніж 5 тисяч особового складу та 400 одиниць озброєння та техніки. 

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

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