Закупи Міноборони: крупи та хліб для ЗСУ купуватимуть окремо від каталогу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міноборони планує купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу, аби зробити ці закупи дешевшими. Про це 1 листопада під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков, пише УНН.
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“Відокремлення круп та хлібу від спільного каталогу може допомогти зменшити вартість цих продуктів для ЗСУ. У міністерства був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат — ціна знизилася на понад третину”, — пояснили у відомстві.
Деталі
Пілотний проєкт із закупівлі круп та хлібу окремо від каталогу Міністерство оборони України планує запустити в одному із регіонів України.
Наразі Міноборони проводить спільні консультації із Генеральним штабом ЗСУ, під час яких вони узгоджують, у якому саме регіоні найвигідніше реалізувати цей пілотний проєкт.
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Нагадаємо
Під час брифінгу 1 листопада Кліменков також розповів про кардинально новий підхід Міноборони до закупівлі їжі для ЗСУ. Віднині вони оголошуватимуть торги не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею.