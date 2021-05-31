Закривають на ремонт: КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом з 7 червня призупинить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Контрольно-пропускний пункт “Чаплинка” на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу з 7 червня. Про це повідомили у Херсонській облдержадміністрації, передає УНН.
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З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду “Чаплинка”. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ.
Додамо, що в штатному режимі залишаються працювати КПВВ “Чонгар” та “Каланчак”.
Нагадаємо
Кабінет міністрів підтримав проект постанови, який дозволяє українцям, що мешкають на тимчасово окупованій території та втратили реєстраційний документ на авто, перетнути лінію розмежування на цьому авто на підставі копії реєстраційної картки.