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Закрывают на ремонт: КПВВ "Чаплинка" на админчерте с Крымом с 7 июня приостановит работу

Киев • УНН

 • 20648 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной черте с оккупированным Крымом временно прекращает работу с 7 июня. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает УНН.

Закрывают на ремонт: КПВВ "Чаплинка" на админчерте с Крымом с 7 июня приостановит работу

Детали

С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.

Добавим, что в штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Напомним

Кабинет министров поддержал проект постановления, который позволяет украинцам, проживающим на временно оккупированной территории и потеряли регистрационный документ на авто, пересечь линию разграничения на этом авто на основании копии регистрационной карточки.

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