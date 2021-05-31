Закрывают на ремонт: КПВВ "Чаплинка" на админчерте с Крымом с 7 июня приостановит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной черте с оккупированным Крымом временно прекращает работу с 7 июня. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации, передает УНН.
Детали
С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.
Добавим, что в штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
Напомним
Кабинет министров поддержал проект постановления, который позволяет украинцам, проживающим на временно оккупированной территории и потеряли регистрационный документ на авто, пересечь линию разграничения на этом авто на основании копии регистрационной карточки.