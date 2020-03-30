Законопроект про зміни до Бюджету-2020 вже у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували урядовий законопроект №3279 про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.
Так, у Раду 29 березня внесли законопроект про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік”. Законопроект внесений Кабміном, а саме - Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Наразі документ передано на розгляд керівництву парламенту.
Головний комітет для розгляду законопроекту - комітет з питань бюджету.
Наразі текст законопроекту відсутній.
Напередодні Шмигаль вказував, що Кабінет міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки, при цьому він їх перечислив. Також він вказував, що у запропонованому проекті Держбюджету на потреби МОН передбачається 126 млрд грн, тобто, зменшення становить лише 4%.
Окрім того, Шмигаль заявляв, що під час розробки змін до Держбюджету уряд оновив макроекономічний прогноз.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.