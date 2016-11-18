Законопроект про розширення санкцій проти РФ готується у США

“Росія демонструє неповагу до усталених міжнародних норм, гельсінських цінностей і принципів поводження з власним народом. Правозахисників відтісняють на узбіччя. Опозиційні партії виключаються з участі в політичному процесі і стають блідою тінню самих себе. Громадянське суспільство піддається утискам. Незалежна преса зазнає утисків. Некомерційні організації насилу виживають в сучасній Росії. Все це - об’єкти переслідувань російського уряду, і все це нагадує нам про темні часи в історії Росії і Радянського Союзу”, - сказав Б.Кардін.

За його словами, законопроект, який він пропонує, стане відповіддю на ці порушення міжнародних норм і, як очікується, отримає широку підтримку обох партій в американському сенаті.

Б.Кардін не уточнив подробиці, проте зазначив, що законопроект буде передбачати “розширені адресні і секторальні санкції” щодо осіб, в тому числі російських чиновників, які замішані в російських кібератаках на американські інститути.

“Я запропоную можливість дати зважену кібер-відповідь, щоб пролити світло на тих, хто відповідальний за ці атаки”, - сказав сенатор.

Б.Кардін також висловив думку, що США потрібні нові санкції щодо представників ключових секторів російської економіки у відповідь на триваючі дії Росії в Україні і Сирії.

“Нам потрібно подумати про те, щоб заборонити громадянам США і третім особам інвестувати в заплановану приватизацію державних активів в Росії і розміщення держборгу. Вони використовують отримані від американців активи для фінансування свого терору в Сирії і порушення міжнародного права в Україні, вони використовують ці ресурси проти нас. Ми повинні зробити так, щоб їм було складніше отримати таку можливість”, - додав він.

“Ми повинні вжити заходів щодо російських олігархів. Не можна дозволяти їм розміщувати свої незаконно отримані кошти в США... Олігархи хочуть мінімізувати ризики і зберігати свої активи в доларах. Ми можемо зробити так, щоб це стало складніше, а в деяких випадках і неможливо”, - наголосив сенатор.

На думку Б.Кардіна, всі ці заходи повинні бути прийняті у співпраці з європейськими країнами.

“Ми повинні допомогти в будівництві та зміцненні демократичних інститутів в європейських країнах, щоб у них як і раніше були повністю незалежні засоби масової інформації та журналісти. Їм потрібні антикорупційні стратегії, щоб перешкодити Росії втручатися в їхні справи шляхом корупції. Їм потрібні незалежні суди та прокурори. Їм потрібно керівництво США, допомога і керівництво США”, - зауважив він.

Б.Кардін також закликав розвивати програми, які дозволять США краще зрозуміти російську культуру.

Тим часом обраний президент Дональд Трамп висловив бажання поліпшити відносини з Росією.

Поки його перехідна команда ніяк не відреагувала на план Б.Кардіна, проте експерти вважають, що законопроект може викликати напруженість у відносинах Д.Трампа з конгресом, в той час як новий президент почне реалізацію своєї широкої політичної програми.

Б.Кардін визнав, що його пропозиція з рівним успіхом може “вписатися або не вписатися в уявлення Трампа про Росію”.

“Проте я вважаю, що ці ключові цінності - боротьба з порушеннями міжнародного права, з військовими злочинами і порушеннями прав людини, захист демократії і свободи слова - повинні грати першорядну роль в американській політичній програмі”, - резюмував він.