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Законопроект о расширении санкций против РФ готовится в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Американский сенатор-демократ Бен Кардин, который является высокопоставленным членом сенатского комитета по международным отношениям, публично объявил, что вскоре представит "комплексную" законодательную инициативу, предусматривающую введение новых и более широких санкций против России в ответ на ее "неуважение к устоявшимся международным нормам" и "хельсинкским ценностям", передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Россия демонстрирует неуважение к устоявшимся международным нормам, хельсинским ценностям и принципам обращения с собственным народом. Правозащитников оттесняют на обочину. Оппозиционные партии исключаются из участия в политическом процессе и становятся бледной тенью самих себя. Гражданское общество подвергается притеснениям. Независимая пресса подвергается притеснениям. Некоммерческие организации с трудом выживают в современной России. Все это - объекты преследований российского правительства, и все это напоминает нам о темных временах в истории России и Советского Союза", - сказал Б.Кардин.

По его словам, законопроект, который он предлагает, станет ответом на эти нарушения международных норм и, как ожидается, получит широкую поддержку обеих партий в американском сенате.

Б.Кардин не уточнил подробности, однако отметил, что законопроект будет предусматривать "расширенные адресные и секторальные санкции" в отношении лиц, в том числе российских чиновников, которые замешаны в российских кибератаках на американские институты.

"Я предложу возможность дать взвешенный кибер-ответ, чтобы пролить свет на тех, кто ответственен за эти атаки", - сказал сенатор.

Б.Кардин также высказал мнение, что США нужны новые санкции в отношении представителей ключевых секторов российской экономики в ответ на продолжающиеся действия России в Украине и Сирии.

"Нам нужно подумать о том, чтобы запретить гражданам США и третьим лицам инвестировать в запланированную приватизацию государственных активов в России и размещение госдолга. Они используют полученные от американцев активы для финансирования своего террора в Сирии и нарушения международного права в Украине, они используют эти ресурсы против нас. Мы должны сделать так, чтобы им было сложнее получить такую ​​возможность", - добавил он.

"Мы должны принять меры в отношении российских олигархов. Нельзя позволять им размещать свои незаконно полученные средства в США... Олигархи хотят минимизировать риски и хранить свои активы в долларах. Мы можем сделать так, чтобы это стало сложнее, а в некоторых случаях и невозможно", - подчеркнул сенатор.

По мнению Б.Кардин, все эти меры должны быть приняты в сотрудничестве с европейскими странами.

"Мы должны помочь в строительстве и укреплении демократических институтов в европейских странах, чтобы у них по-прежнему были полностью независимые средства массовой информации и журналисты. Им нужны антикоррупционные стратегии, чтобы помешать России вмешиваться в их дела путем коррупции. Им нужны независимые суды и прокуроры. Им нужно руководство США, помощь и руководство США", - отметил он.

Б.Кардин также призвал развивать программы, которые позволят США лучше понять русскую культуру.

Между тем избранный президент Дональд Трамп выразил желание улучшить отношения с Россией.

Пока его переходная команда никак не отреагировала на план Б.Кардина, однако эксперты считают, что законопроект может вызвать напряженность в отношениях Д.Трамп с конгрессом, в то время как новый президент начнет реализацию своей широкой политической программы.

Б.Кардин признал, что его предложение с равным успехом может "вписаться или не вписаться в представление Трампа о России".

"Однако я считаю, что эти ключевые ценности - борьба с нарушениями международного права, с военными преступлениями и нарушениями прав человека, защита демократии и свободы слова - должны играть первостепенную роль в американской политической программе", - резюмировал он.

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