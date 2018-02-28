Законопроект про нацбезпеку надійшов до парламенту - Парубій

“Тільки що до Верховної Ради надійшов законопроект про нацбезпеку”, — повідомив А.Парубій.

Голова Ради додав, що невідкладно направляє його на розгляд профільного комітету.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко запропонував як невідкладний закон про національну безпеку і оборону.