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Законопроект про нацбезпеку надійшов до парламенту - Парубій

Законопроект про нацбезпеку надійшов до парламенту - Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до парламенту надійшов законопроект про національну безпеку. Про це він заявив під час ранкового засідання ВРУ, передає кореспондент УНН.

“Тільки що до Верховної Ради надійшов законопроект про нацбезпеку”, — повідомив А.Парубій.

Голова Ради додав, що невідкладно направляє його на розгляд профільного комітету.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко запропонував як невідкладний закон про національну безпеку і оборону.

Українські Національні Новини

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