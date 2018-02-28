Законопроект о нацбезопасности поступил в парламент - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил законопроект о национальной безопасности. Об этом он заявил во время утреннего заседания ВРУ, передает корреспондент УНН.
“Только что в Верховную Раду поступил законопроект о нацбезопасности”, — сообщил А.Парубий.
Председатель Рады добавил, что безотлагательно направляет его на рассмотрение профильного комитета.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко предложил как неотложный закон о национальной безопасности и обороне.