Законопроект про блокування сайтів доопрацюють із західними партнерами

“Ми проведемо комітет (з нацбезпеки — ред.) і запросимо представників ОБСЄ долучитись до робочої групи, яка почне працювати наступного тижня на базі комітету з нацбезпеки... Після того, як ми отримаємо текст збалансований (законопроекту про блокування інформаційних ресурсів — ред.) і погоджений в тому числі з нашими західними партнерами, які працюють в Україні, це представники ОБСЄ, НАТО, США — ми внесемо його (на голосування — ред.) як доопрацьований. Після того Україна зможе отримати збалансоване законодавство, яке захистить свободу слова, відокремить його від будь-яких елементів пропаганди”, — повідомив Вінник.

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Раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість з приводу законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", оскільки це може поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті.