Блокування сайтів: в ОБСЄ занепокоєні і пропонують переглянути законопроект

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість з приводу законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", оскільки це може поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті, передає УНН з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Я закликаю законодавців серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ", - сказав Дезір.

Законопроект, серед іншого, надає додаткові повноваження правоохоронним органам України, особливо в області блокування доступу до різних видів онлайнових інформаційних послуг. Раніше представник представив експертний правовий аналіз проекту закону владі, який пропонує низку рекомендацій відповідно до зобов'язань ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та міжнародних стандартів.

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"Хоча я поділяю проблеми національної безпеки України, проект законопроекту повинен тягти за собою конкретні і чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності і необхідності і уникати застосування надмірно широких і надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні", - сказав Дезір.

За його словами, "в законопроекті також відсутні положення, що забезпечують ефективний судовий нагляд і належний процес щодо рішень про блокування доступу до послуг".

Представник висловив стурбованість, виражену організаціями громадянського суспільства України щодо законопроекту, і запропонував допомогу його Управління в наданні подальших юридичних рекомендацій та рекомендацій експертної політики.

Нагадаємо, Рада відмовилася розглядати законопроект про позасудове блокування сайтів.

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