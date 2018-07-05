В ВР допускают, что скандальный законопроект о блокировании сайтов могут изменить
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня Верховная Рада может рассмотреть законопроект, который позволит блокировать информационные ресурсы без решения суда. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.
"(Законопроект об информационной безопасности - ред.) думаю, что будут (голосовать - ред.) в первом чтении", - сообщил И.Лапин.
Он добавил, что сами спорные вопросы, относительно блокирования информационных ресурсов без решения суда могут быть исправлены во время второго обсуждения законопроекта ко второму чтению.
"Я думаю, что между первым и вторым чтением этот вопрос можно поправить", - резюмировал И.Лапин.
Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.
Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект № 6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины.