У ВР допускають, що скандальний законопроект про блокування сайтів можуть змінити

"(Законопроект про інформаційну безпеку – ред.) думаю, що будуть (голосувати – ред.) у першому читанні", - повідомив І.Лапін.

Він додав, що самі суперечливі питання, щодо блокування інформаційних ресурсів без рішення суду можуть бути виправлені під час другого обговорення законопроекту до другого читання.

"Я думаю, що між першим і другим читанням це питання можна поправити", - резюмував І.Лапін.



Як повідомляв УНН, комітет ВР з національної безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеки в інформаційній сфері, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.



Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект № 6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України.