Блокировка сайтов: в ОБСЕ обеспокоены и предлагают пересмотреть законопроект

“Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ”, — сказал Дезир.

Законопроект, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в области блокирования доступа к различным видам онлайновых информационных услуг. Ранее представитель представил экспертный правовой анализ проекта закона властям, который предлагает ряд рекомендаций в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и международными стандартами.

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“Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен влечь за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, соразмерности и необходимости и избегать применения чрезмерно широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине", - сказал Дезир.

По его словам, "в законопроекте также отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам”.

Представитель отметил обеспокоенность, выраженную организациями гражданского общества Украины в отношении законопроекта, и предложил помощь его Управления в предоставлении дальнейших юридических рекомендаций и рекомендаций экспертной политики.

Напомним, Рада отказалась рассматривать законопроект о внесудебном блокировки сайтов.