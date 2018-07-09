Законопроект о блокировании сайтов доработают с западными партнерами

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 67499 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108588 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129744 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136876 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172795 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154388 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130546 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184130 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118365 просмотра

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Законопроект о блокировании сайтов доработают с западными партнерами

Законопроект о блокировании сайтов доработают с западными партнерами

Киев  •  УНН

 • 9603 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Законопроект, который позволяет блокировать информационные ресурсы без решения суда, будет доработан совместно с западными партнерами Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, член комитета по нацбезопасности и обороне Иван Винник, передает УНН.

"Мы проведем комитет (по нацбезопасности - ред.) и пригласим представителей ОБСЕ приобщиться к рабочей группе, которая начнет работать на следующей неделе на базе комитета по нацбезопасности ... После того, как мы получим текст сбалансированный (законопроекта о блокировании информационных ресурсов - ред.) и согласованный в том числе с нашими западными партнерами, работающими в Украине, это представители ОБСЕ, НАТО, США - мы внесем его (на голосование - ред.) как доработанный. После того Украина сможет получить сбалансированное законодательство, которое защитит свободу слова, отделит его от любых элементов пропаганды", - сообщил Винник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде нет поддержки законопроекта о блокировании сайтов

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", поскольку это может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.

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