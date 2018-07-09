Законопроект о блокировании сайтов доработают с западными партнерами

"Мы проведем комитет (по нацбезопасности - ред.) и пригласим представителей ОБСЕ приобщиться к рабочей группе, которая начнет работать на следующей неделе на базе комитета по нацбезопасности ... После того, как мы получим текст сбалансированный (законопроекта о блокировании информационных ресурсов - ред.) и согласованный в том числе с нашими западными партнерами, работающими в Украине, это представители ОБСЕ, НАТО, США - мы внесем его (на голосование - ред.) как доработанный. После того Украина сможет получить сбалансированное законодательство, которое защитит свободу слова, отделит его от любых элементов пропаганды", - сообщил Винник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде нет поддержки законопроекта о блокировании сайтов

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", поскольку это может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.