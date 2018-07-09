У Раді немає підтримки законопроекту щодо блокування сайтів - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На сьогоднішній день у парламенті немає голосів для голосування за законопроект, який дозволяє блокувати інформаційні сайти без рішення суду. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
“Станом на сьогодні необхідної підтримки в залі немає. Якщо будуть окремі пропозиції — я їх повідомлю. Я бачу складність підтримки залом цього законопроекту (щодо блокування інформаційних ресурсів без рішення суду — ред.)”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, комітет ВР з національної безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеки в інформаційній сфері, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.
Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект № 6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України.