У Раді немає підтримки законопроекту щодо блокування сайтів - Парубій

“Станом на сьогодні необхідної підтримки в залі немає. Якщо будуть окремі пропозиції — я їх повідомлю. Я бачу складність підтримки залом цього законопроекту (щодо блокування інформаційних ресурсів без рішення суду — ред.)”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, комітет ВР з національної безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеки в інформаційній сфері, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.

Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект № 6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України.