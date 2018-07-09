В Раде нет поддержки законопроекта о блокировании сайтов - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На сегодняшний день в парламенте нет голосов для голосования за законопроект, который позволяет блокировать информационные сайты без решения суда. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"По состоянию на сегодня необходимой поддержки в зале нет. Если будут отдельные предложения - я их сообщу. Я вижу сложность поддержки залом этого законопроекта (о блокировании информационных ресурсов без решения суда - ред.)", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект №6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.
Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины.