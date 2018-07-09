В Раде нет поддержки законопроекта о блокировании сайтов - Парубий

"По состоянию на сегодня необходимой поддержки в зале нет. Если будут отдельные предложения - я их сообщу. Я вижу сложность поддержки залом этого законопроекта (о блокировании информационных ресурсов без решения суда - ред.)", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект №6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституцию Украины.