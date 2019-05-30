Закон про ТСК не внесено у порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні, на десятій сесії восьмого скликання, Рада не буде розглядати закон про ТСК, оскільки його не внесли у порядок денний. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт парламенту.
Так, до порядку денного внесено проект постанови щодо відставки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Також на сьогоднішньому засіданні парламентарі планують розглянути у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)", співавтором якого є Андрій Парубій.
Народні депутати мають розглянути і питання про призначення члена Національної ради з питань телебачення і телерадіомовлення за квотою парламенту. Також Рада планує включити до порядку денного законодавчі ініціативи, зокрема проект закону №10335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".
Зазначимо, що перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Павло Пинзеник повідомляв, що цього тижня Верховна Рада України не зможе розглянути закон про ТСК і щодо унормування процедури імпічменту, оскільки комітет буде розглядати 1630 правок до законопроекту.
Нагадаємо, до законопроекту про ТСК і унормування процедури імпічменту подано 1630 поправок від народних депутатів.