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Закон про трансплантацію в дії: в Інституті Шалімова розповіли про темпи роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сім трансплантацій лише за останні кілька днів. За одну ніч медики врятували чотири життя. Про такі темпи трансплантації повідомили у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, інформує УНН.

Закон про трансплантацію в дії: в Інституті Шалімова розповіли про темпи роботи

"Сім трансплантацій за останні кілька днів. На такий темп роботи ми чекали багато років. Цієї ночі наші фахівці рятували вже чотири життя. Цього разу донор був із Рівного. Світла пам’ять донору. Наші співчуття родині та слова подяки і підтримки у такому важливому і складному рішенні. Першу операцію почали ще 17 грудня близько 23:00, а завершили 18 грудня близько 06:00. Її провела бригада лікарів із інституту ім. Шалімова. Командою із 6-ти осіб наші лікарі терміново прибули до Рівного, після повідомлення, що з’явився донор. Там був і пацієнт, який потребував пересадки. Операція проводилася на базі ЦМЛ міста Рівне за участю і фахівців міської лікарні. Очевидно, що зробити таку надскладну операцію у Рівному стало можливим дякуючи розвитку кардіохірургії у рівненській ЦМЛ та плідної співпраці транспланткоординаторів, яких нещодавно підготував наш інститут", - повідомили в установі.

Також додали, що ще три операції – трансплантація двох нирок та печінки, нині ідуть в інституті ім. Шалімова (інформація була оприлюднена близько 10:30 18 грудня – ред.).

"Про подальший перебіг подій та стан хворих будемо говорити далі. Особлива подяка співробітникам МВС України за допомогу і підтримку", - повідомили в Інституті.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", що суттєво впорядкував законодавство у сфері трансплантації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одночасно врятували три життя: в Україні провели операції із трансплантації печінки та двох нирок.

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