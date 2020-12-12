Одночасно врятували три життя: в Україні провели операції із трансплантації печінки та двох нирок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова провели одночасно три операції: з трансплантації печінки та двох нирок. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку інституту у Facebook.
“Сьогодні вночі наші лікарі в трьох операційних рятували життя трьом пацієнтам одночасно. Провели трансплантацію печінки та дві трансплантації нирок. Вперше в Україні виконали пересадку нирки від померлого донора трирічній дитині. Четвертого пацієнта рятували в столичному Інституті серця”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі прооперовані пацієнти перебувають в реанімації, почуваються задовільно.
Нагадаємо, у листопаді у Львові провели операцію із трансплантації серця та двох нирок.
Як раніше повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я планує перерозподілити 24 млн грн у межах бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект з трансплантації.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявляв, що до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантації нирки та 5 трансплантацій серця.