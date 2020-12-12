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Одновременно спасли три жизни: в Украине провели операции по трансплантации печени и двух почек

Одновременно спасли три жизни: в Украине провели операции по трансплантации печени и двух почек

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова провели одновременно три операции: по трансплантации печени и двух почек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу института в Facebook.

"Сегодня ночью наши врачи в трех операционных спасали жизни трем пациентам одновременно. Провели трансплантацию печени и две трансплантации почек. Впервые в Украине выполнили пересадку почки от умершего донора трехлетнему ребенку. Четвертого пациента спасали в столичном Институте сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прооперированные пациенты находятся в реанимации, чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, в ноябре во Львове провели операцию по трансплантации сердца и двух почек.

Как ранее сообщал УНН, Министерство здравоохранения планирует перераспределить 24 млн грн в рамках бюджетных средств на 2020 год на пилотный проект по трансплантации.

Напомним, заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что до конца этого года в Украине планируется проведение 88 трансплантаций костного мозга, 21 трансплантации почки и 5 трансплантаций сердца.

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