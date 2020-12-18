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Закон о трансплантации в действии: в Институте Шалимова рассказали о темпах работы

Киев • УНН

 • 18827 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Семь трансплантаций только за последние несколько дней. За одну ночь медики спасли четыре жизни. О таких темпы трансплантации сообщили в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. О.О.Шалимова, информирует УНН.

Закон о трансплантации в действии: в Институте Шалимова рассказали о темпах работы

"Семь трансплантаций за последние несколько дней. На такой темп работы мы ждали много лет. Этой ночью наши специалисты спасали уже четыре жизни. На этот раз донор был из Ровно. Светлая память донору. Наши соболезнования семье и слова благодарности и поддержки в таком важном и сложном решении. Первую операцию начали еще 17 декабря около 23:00, а завершили 18 декабря около 06:00. Ее провела бригада врачей из института им. Шалимова. Командой из 6-ти человек наши врачи срочно прибыли в Ровно, после сообщения о появившемся доноре. Там был и пациент, нуждающийся в пересадке. Операция проводилась на базе ЦГБ города Ровно с участием и специалистов городской больницы. Очевидно, что сделать такую сложнейшую операцию в Ровно стало возможным благодаря развитию кардиохирургии в ровенской ЦГБ и плодотворного сотрудничества транспланткоординаторов, которых недавно подготовил наш институт", - сообщили в учреждении.

Также добавили, что еще три операции - трансплантация двух почек и печени, в настоящее время идут в институте им. Шалимова (информация была обнародована около 10:30 18 декабря - ред.).

"О дальнейшем ходе событий и состоянии больных будем говорить дальше. Особая благодарность сотрудникам МВД Украины за помощь и поддержку", - сообщили в Институте.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", что существенно упорядочило законодательство в сфере трансплантации.

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