Закон про створення Антикорупційного суду набув чинності

Закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 27 червня, чинності він набуває з дня, наступного за днем публікації.

Згідно з його положеннями, Кабінету Міністрів та Державній судовій адміністрації України доручено вжити заходи, пов'язані з утворенням Антикорупційного суду та для реалізації цього закону.

Як повідомляв УНН, 26 червня Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Верховна Рада проголосувала за законопроект про утворення Антикорупційного суду 21 червня.